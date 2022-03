Hosté měli slibně nakročeno už k zisku první sady, ta jim ale těsně utekla, když Hladík poslal míč těsně do autu. „Sice jsme ji prohráli, ztráta nás ale nerozhodila, což se nám stávalo v minulých zápasech,“ ulevil si po utkání univerzál hostů, že Aero pokračovalo v nastaveném tempu i v dalších sadách a po zásluze si došlo k vítězství. „Odolka hrála hodně dobře. Dá se říct, že přesně to, co jsme čekali. Už první set jsme vyhráli víceméně se štěstím. Někteří hráči nezahráli to, co umí a byli jsme horší,“ přiznal na druhé straně domácí asistent Daniel Rosenbaum.

Přetahovaná pokračovala i nadále. Ani jeden z týmů nepouštěl soupeře do většího trháku. Nenápadnou hrou byla vždy o kousek lepší Odolena Voda a Příbram musela pořád dotahovat i kvůli zbytečným chybám na útoku a poučení hosté brali druhou sadu. „Kocouři si asi mysleli, že když zvládli první set, že už budou mít zápas lehčí a my se složíme, ale my jsme se nedali,“ liboval si Hladík.

Těsná bitva se odehrála i ve třetím dějství. Zatímco výkon hostů šel pořád nahoru, tak Příbramští stagnovali a s přibývajícími výměnami nevěděli, jak soupeře zaskočit, něčím překvapit nebo dostat pod tlak. Hráči Aera hráli v pohodě, bez nervů a navrch měli nad domácími i v soubojích nad sítí, k tomu přidali navíc výbornou obranu i příjem a ač si málem nechali opět utéct koncovku, tak ji pro sebe uzmuli nejtěsnějším rozdílem.

Do čtvrtého dějství vlétli Kocouři s odhodláním ještě zápas otočit a rázem si vypracovali nejvyšší vedení v zápase. Ovšem vydrželo jim jenom v úvodu. Za koncovou lajnu se totiž postavil Matyáš Démar a sérií bodů při jeho podání vrátil hosty na rozdíl jediného bodu. Od té doby měla Odolena Voda jasně navrch, kontrolovala zápas a došla si pro vítězství.

Úvodní střetní čtvrtfinálové série nabídlo zajímavé střetnutí a dá se očekávat, že napínavé bity nabídnou i další utkání. „Jednoznačně jsem čekal, že bude takhle vyrovnaná. Doufám, že bude pokračovat i v Odolce a sérii se nám podaří vyrovnat,“ řekl Rosenbaum. „Že byl úvodní duel vyrovnaný, byl předpoklad, abychom ho zvládli a jsem za to rád. Věděli jsme, že pokud chceme postoupit, tak musíme alespoň jednou v sérii v Příbrami vyhrát a nám se to povedlo hned napoprvé,“ těšilo Hladíka.

Příbram – Odolena Voda 1:3 (25, -21, -23, -21)

Esa: 6:9. Bloky: 6:11. Rozhodčí: Krtička, Dmejchal. Diváci: 821. Stav série: 0:1