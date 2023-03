V pátek ve 20.15 bude rozehrána první výměna volejbalového utkání mezi Jihostrojem České Budějovice a Aerem Odolena Voda. Čtvrtfinále extraligy se hraje na tři vítězství.

V tabulce základní části třetí Jihostroj odehraje první zápas proti šestému Aeru doma. V přímém přenosu jej bude v pátek přenášet stanice ČT Sport. Na Odolku se série přesune v pondělí se začátkem v 18 hodin. O tři dny později se bude znovu bojovat na jihu Čech. Termíny pro eventuálních dalších zápasů byly stanoveny na 26. března v Odolena Vodě a 29. v Českých Budějovicích.

Středočeši mají svému soupeři co vracet. V základní části s ním prohráli oba zápasy – venku 0:3, byť po poměrně vyrovnaném boji (třikrát 22), doma pak 3:1. Tam se zápas zlomil ve čtvrtém setu stavem 23:25.

Podle prezidenta klubu z Prahy-východ Pavla Satoranského bude klíčem servis. „Pokud se nám podaří eliminovat zmíněný nedostatek (časté chyby na podání), pak se odvážím říct, že nejen v útoku, ale i na blocích jsme byli ve vzájemných utkáních lepší,” věří, že Budějovice mohou být pro partu z Odolky hratelným soupeřem.

Budějovičtí se v přípravě na soupeře netajili, že budou chtít eliminovat především univerzála Martin Hladíka. „Aero má útočnou sílu v podobě univerzála Hladíka, pak má mladé smečaře, kteří se dokážou trefit do servisu," říká trenér Vojtěch Zach.

„V extralize je momentálně šest klubů, které jsou na o něco lepší úrovni než zbytek. Tyto týmy jsou relativně vyrovnané a my hrajeme se šestým z nich, a to je právě Odolena Voda. Pro nás to bude série o všechno a je třeba k ní přistoupit s největší vážností. Není čas na žádné větší chyby,“ uvedl dále českobudějovický trenér.

