Odolena Voda – Dva nula na sety a 16:12 ve třetím vedli volejbalisté Aera Odolena Voda ve čtvrtém čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže. Na odvrácení konce sezony to ale nestačilo. Obrat favorizované Dukly Liberec řídil Jan Štokr, který zaznamenal 29 bodů. Severočeši získali sérii v poměru 3:1.

1. čtvrtfinále volejbalové extraligy mezi VK Dukla Liberec vs. AERO Odolena Voda | Foto: Deník / Kamil Košun

„Chybělo málo a mohli jsme se poroučet znovu do Liberce,“ přiznala po utkání jeho hlavní hvězda Jan Štokr. V první hodině utkání to byla skutečně velká jízda v podání domácích, kteří dostali halu do varu dvěma vyhranými sety. Ve třetím jim ale došel dech, což po utkání přiznal i trenér Jiří Šiller.