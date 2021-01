Brno by nejspíš na Odolce brali jako soupeře častěji. V tabulce hůře postavený celek z jihu Moravy dokázali Středočeši porazit dosud jako jediného soka v obou vzájemných zápasech aktuální sezony. Doma se tak stalo dokonce bez ztráty setu.

Trenér Martin Kop označil na cestě za třemi body za stěžejní vstup do utkání. „Dobře jsme podávali a bránili standardní situace, tím jsme se uklidnili. Zápas jsme měli kromě startu druhého setu pod kontrolou,“ liboval si kouč.

Jediná kritická chvíle potkala domácí v úvodu druhého dějství. Pětibodovou ztrátu (4:9) ale dokázali po oddechovém čase zlikvidovat podobně rychle, jak ji nabrali. A do konce utkání už soupeři vedení znovu nepůjčili.

„Domácí díky důsledné obraně náš náskok stáhli a zaslouženě vyhráli,“ uznal kapitán hostí Michal Hrazdira. „Bohužel nám nehrají diagonální hráči a jejich úspěšnost útoku je velmi slabá,“ přidal další příčinu porážky trenér Brna Ondřej Marek.

Domácí se vítězstvím udrželi v kontaktu s šesticí přímých účastníků čtvrtfinále, zisk je pro ně navíc povzbuzením do dvou venkovních zápasů, které v závěru týdne odehrají ve Zlíně a v Beskydech. „Jsme moc rádi za tři skvělé body do tabulky. Snad už jsme konečně znovu najeli na vítěznou vlnu. Musíme to však potvrdit příští víkend ve dvou venkovních těžkých a důležitých zápasech,“ uvedl kapitán Aera Martin Hladík.

Odolena Voda – Brno 3:0 (-20, -22, -18)

Útoky: 36:33. Esa: 6:7. Bloky: 9:4. Chyby soupeře: 24:16. Rozhodčí: Grabovský – Kovář. Čas: 78 minut. Hráno bez diváků. O. Voda: Horák 6, M. Démar 5, Taylor 5, L. Demar 16, Hladík 13, Svoboda 6, libera Kop, Hadrava (Vanags).

Ostatní výsledky 18. kola: Ústí n. L. – Zlín 3:0 (-10, -19, -17), Beskydy – Kladno 1:3 (-27, 23, 22, 18), Příbram – Ostrava 1:3 (19, 13, -22, 19), Karlovarsko – České Budějovice 3:1 (-15, -22, 19, -23), Liberec – Lvi Praha 3:1 (-17, 24, -18, -21).

1. Karlovarsko 16 12 2 1 1 44:14 41

2. Č. Budějovice 17 12 2 0 3 44:18 40

3. Liberec 17 12 0 3 2 43:22 39

4. Ústí n. L. 18 9 2 3 4 41:27 34

5. Lvi Praha 17 8 4 1 4 40:25 33

6. Ostrava 17 7 2 1 7 32:30 26

7. Odolena Voda 16 7 0 3 6 30:31 24

8. Kladno 17 5 0 3 9 25:39 18

9. Brno 18 4 1 2 11 23:42 16

10. Beskydy 16 1 4 1 10 23:41 12

11. Příbram 17 2 2 2 11 19:44 12

12. Zlín 18 1 3 2 12 18:49 11