Podle domácích obhájce titulu v jejich hale prokázal, proč v play-off zatím ani jednou neprohrál. „I přes naše úsilí dostat Karlovarsko pod tlak se nám to moc nedařilo, ale to především díky kvalitě kádru, které má. I přes riziko na servisu tlak ustálo a bylo jednoznačně lepší v mezihře a v řešení standardních situací,“ rozebíral porážku trenér Aera Martin Kop.

„Jakmile dostaneme šanci Karlovarsko potrestat, tak to nevyužijeme a strašně nás to sráží dolů. Musím pochválit hosty, kteří hrají konstantně a bez chyb,“ přidal svůj pohled i kapitán Matyáš Démar.

Podle hostů zdaleka nešlo o tak jednoduchý zápas, jak naznačuje výsledek. „Byl to hrozně těžký zápas, mám ohromnou radost, jakou kvalitu jsme dnes předvedli, protože přesně tohle je na Vodolku potřeba,“ těšilo kapitána Varů Daniela Pfeffera.

„Ono to vypadá 3:0, ale bylo hrozně upracované, my jsme takticky dodržovali, co jsme měli, a Vodolka prostě čekala na chvíli, kdy nám to nebude vycházet. Zakousli se do nás ve třetím setu, ale my jsme tu kvalitu udrželi,“ dodal Pfeffer.

Trenér vítězů Jiří Novák byl spokojený s výsledkem i výkonem. „Soustředili jsme se na volejbal a v podstatě jsme nepustili Vodolku do trháku a aby se nedostala do varu, to jsme splnili. Těšíme se na třetí zápas.“

I přes nepříznivý vývoj série se Středočeši před nedělním třetím zápasem na západě Čech nevzdávají na návrat série domů. „Víme, že to bude neskutečně těžké, ale na neděli se určitě co nejlépe připravíme a jdeme do dalšího boje,“ zavelel kouč Odolky.

Aero O. Voda - Karlovarsko 0:3 (-19, -18, -21)

Nejvíce bodů: Hladík 10, Svoboda 9, Carmody 8 – Indra 18, Vašina 13, Wiese 12. Esa: 2:8. Bloky: 7:12. Chyby: 18:14. Stav série: 0:2. Diváci: 868.

O. Voda: Svoboda, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Démar, libero Hadrava (Chevalier, Chancy, Jachnicki, Ribom).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer.