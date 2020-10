Pro Odolenu Vodu se jednalo o premiérové utkání v letošním ročníku, protože kvůli karanténě muselo být první kolo s Beskydy odloženo až na druhou polovinu října. Zato Dukla už odehrála jeden soutěžní duel, v němž nestačila na Ústí nad Labem poměrem 2:3 na sety. Liberec byl proti Odoleně Vodě mírným favoritem a nakonec svou roli splnil beze zbytku.

První sada byla hodně vyrovnaná a nakonec skončila vítězně 26:24 pro domácí volejbalisty. Úplně stejně skončil i druhý set, čímž tým zpod Ještědu rázně vykročil ke své první výhře. Třetí set si Dukla pohlídala (25:18) a celkově tak zvítězila 3:0.

Hosté byli z výsledku hodně nešťastní. Možná nejvíce pak i velmi sebekritický kapitán Martin Hladík. „Neříkám, že jsme jeli Duklu spráskat tři nula, ale věřili jsme ve výhru, věřili jsme v body. Upřímně si myslím, že jsme na ně měli. Spoluhráči hráli výborně a tentokrát to musím vzít na sebe, že jsem hrál velmi špatně a klukům jsem nepomohl. Myslím si, že kdybych zahrál o něco lépe, tak jsme určitě ten první set zvládli a potom by utkání vypadlo jinak. Neprohráli bychom nula tři, ale nějaký bod bychom zde možná vytěžili. Jak říkám, musím to vzít na sebe,“ sypal si popel na hlavu Martin Hladík.

Opožděnou mistrovskou premiéru si u hostujícího mužstva odbyl trenér Martin Kop. „První dva sety byly absolutně vyrovnané. Za stavu 24:19 musíme dohrát koncovku. Pro nás to byl po dvaceti dnech konečně ostrý zápas. Věděli jsme, že v Liberci to je vždy velmi těžké. Domácí nemají slabinu na bloku, přesto si myslím, že jsme první set měli dohrát. Druhý zase vedeme, ale zase nic. Ale jak říkám, byly zde pozitivní i negativní věci, ze kterých se musíme poučit. Hned v sobotu (doma od 18:00) máme Karlovarsko, takže zase dalšího těžkého soupeře. Pro nás na začátku soutěže je to asi jenom dobře, že nám to krásně odhalí přesně to, na čem ve hře hoříme a v čem jsme konkurenceschopní. Gratuluji Liberci k vítězství a my jsme hlavně rádi, že se konečně hraje volejbal,“ řekl kouč Odolky pro web Českého volejbalu.

Domácí souhlasili, že to bylo v prvních dvou sadách pořádné drama. „My neumíme vstoupit hlavně do prvního setu. Věděli jsme, že Aero bude hrát první zápas s nadšením, což opravdu hráli celé utkání. Přesto jsem rád, že jsme zvládli ty jednotlivé koncovky prvního a druhého setu. Vždy nám velice pomohlo střídání. Zde se ukázalo, že kvalitní široký kádr je v dnešním volejbale velmi důležitý. Třetí set jsme již hráli tak, co bychom od sebe měli vždy čekat,“ zhodnotil střetnutí kapitán Dukly Jan Štokr.

Michal Šandor