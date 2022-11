„Dnes mám radost za tři body, samozřejmě z Brna jsou to cenné body, protože tady se hraje těžko,“ hodnotil kapitán Aera Marek Šulc. „Domácí tlačili na servisu, my jsme to poměrně zvládli, i když s nějakými esy musíme počítat. Líbilo se mi, že jsme byli celý zápas koncentrovaní, z čehož plynuly i naše dobré side-outy. Domácí jsme celý zápas tlačili a k ničemu výraznému nepustili,“ dodal.