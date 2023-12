V náročném předvánočním programu pokračovali volejbalisté Odolena Vody. Po extraligové porážce 2:3 na půdě Beskyd a pohárové 1:3 ve Finsku se před domácí odvetou s Akaa Volley vrátili na vítěznou vlnu. V nedělní dohrávce 12. kola nejvyšší soutěže přehráli v tabulce desáté Benátky 3:0. Po první polovině základní části tak s osmi výhrami a čtyřmi porážkami drží šesté místo.

Volejbalisté Aera Odolena Voda završili první polovinu základní části třísetovou výhrou nad Benátky | Foto: Miroslav Zigo

„Myslím si, že jsme měli zápas pod kontrolou. Trošku mě mrzí moc chyb na servisu. Je to teď pro nás těžký čas, v šesti dnech hrajeme tři zápasy a musíme rozložit síly a zvládnout to. Ve středu nás čeká důležitý zápas a celý tým věří, že můžeme stav otočit a postoupit dál,“ zhodnotil středočeské derby a zároveň i pozval na odvetu osmifinále CEV Challenege Cupu trenér Aera Marcin Kryś.

Sportovci září v unikátním kalendáři: Dočkal s úlovkem či zpívající atleti

Kapitán Benátek Filip Křesťan porážku přisuzoval nezvládnutým koncovkám setů. „Můžeme se soupeřem nějakým způsobem držet stav, ale pak v koncovce to neodútočíme, neztrátujeme nebo dostaneme esa, jako ten poslední set. Bohužel nás takové věci sráží. Nechci říct, že by to byl špatný zápas, myslím si, že se zlepšujeme, ale máme ještě daleko do toho, abychom poráželi takové týmy. Musíme zapracovat na tom, abychom do pátečního poháru zlepšili některé činnosti a myslím si, že pak máme více šancí se v zápase poprat více než dneska.“

Aero Odolena Voda - VK Benátky 3:0 (21, 22, 21)

Esa: 5:3. Bloky: 7:4. Chyby: 28:19. Čas: 85 minut. Diváci: 373.

O. Voda: Durski (2), Svoboda (15), Blumbergs (6), Hladík (14), Šulc (13), Kerkvliet (6), libera Rasinperä a Hadrava.

Benátky: Švandrlík (1), Srb (2), Koranda (2), Hudák (4), Křesťan (13), Šulista (10), libero Kotek. Střídali: Pokopec (1), Matras, Patočka (3)