„V utkání jsme si trochu spravili chuť, protože v Athénách jsme nepředvedli vůbec dobrý výkon. Dneska to mělo všechno a myslím, že se to divákům muselo líbit,“ řekl po téměř dvě hodiny trvající bitvě kapitán Aera Marek Šulc.

S trenérem Marcinem Kryśem se shodovali, že soupeře mohli potrápit ještě více. Mrzela především ztracená koncovka třetího setu, do kterého šli domácí s vedením 18:16. Hosté jej bodovou šňůrou získali ve svůj prospěch a definitivně si tak zajistili postup do dalšího kola.

„Propadli jsme na pět výměn v řadě při jednom postavení, což by se nám stávat nemělo, a to nás stálo souboj o zlatý set,“ věděl Marek Šulc. „Měli jsme svou šanci získat ze zápasu více. Myslím si, že jsme bojovali až do samotného konce a každý z hráčů si zaslouží být na hřišti,“ přidal se Marcin Kryś.

Do publika se vměstnalo více než sedm stovek diváků, které domácí hráči navíc hned v prvním setu dostali do varu. Na soupeře totiž kvalitním servisem dokonale nastoupili a náskok narůstal. Na konci setu činil deset bodů. Skvělá atmosféra vydržela až do konce, byť z následné přetahované vyšli vítězně vždy Řekové. Hráči si kulisu velmi pochvalovali.

„Děkuji divákům, kteří byli úžasní, přišlo jich strašně moc a atmosféra byla ohromující. Doufám, že budou pokračovat v návštěvách jako doposud,“ chválili pověstného sedmého hráče na hřišti kapitán Šulc i trenér Kryś.

Aero se na scénu evropských pohárů vrátilo po dlouhých osmnácti letech. Podle jejího vedení šlo o velkou zkušenost. Odvetu pak tým odehrál pro svého kapitána Matyáše Démara, který je po první operaci zraněného kolena.

Aero O. Voda - Panathinaikos Atény 1:3 (15, -21, -21, -19)

Aera: Svoboda, Carmody, Hladík, Šulc, Feraro, Chancy, libera Ježek a Hadrava (Chevalier, Toman, Horák, Cukur, Jachnicki).

Panathinaikos: Rangel, Jacobsen, Kovar, Petreas, Hernandez Fragkos, libero Kostopoulos (Basi, Markou, Seremetis, Georgiou).

Volejbalisté Aera Odolena Voda podlehli v odvetném utkání Challenge Cupu Panathinaikosu Athény 1:3. Do dalšího kola postoupil řecký mistr.Zdroj: TJ Aero Odolena Voda

