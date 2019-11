Šesté kolo extraligy mělo na programu první středočeské derby. V duelu s Kladnem si volejbalisté Odolena Vody po týdnu zopakovali v domácí hale pětisetovou bitvu. A znovu se sladším koncem pro Aero, ač blíže ke třem bodům byli hosté.

Aero Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Dominika Holčíková

„Taková porážka štve. Ve čtvrtém setu jsem začali chybovat na útoku, zatímco domácí přitlačili na servisu a skvělí diváci je pak dostali do euforie," posteskl si druhý kouč Kladna Per Klár a litoval, že nechali soupeře vrátit se do zápasu.