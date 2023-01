Odolka se týden po jasně nejhorším výkonu sezony herně zvedla, na Severočechy to ale nestačilo. Maximem bylo snížení na 1:2 poté, co Jan Svoboda v koncovce třetí sady proměnil druhý setbol. Vyrovnat už se Aeru nepodařilo, byť v polovině čtvrtého dějství vedlo o čtyři body. Dukla se ale znervóznit nedala a pod taktovkou střídajícího Veselého dovedla zápas k tříbodovému vítězství. V extralize tak podesáté v řadě brala tři body.

„Už poněkolikáté jsme nepředvedli špatný výkon proti týmu z první pětky, ale stačí dva, tři balony, které mohou tyto výsledky a stavy v setech změnit,“ mrzela porážka trenéra Marcina Kryśe.

Kapitán Marek Šulc přidal konkrétní herní činnosti, které nejspíš převážily duel ve prospěch favorita. „V mezihře uděláme jednoduché chyby nebo si necháme dát eso. Takové chyby nás pak možná stojí body,“ uvažoval nahlas s tím, že proti Liberci se tentokrát dalo uhrát víc. „Zvlášť na servisu dělali mnoho chyb, ale dobře útočili. Z těžkých pozic jsme dělali body, což bylo důležité,“ mohli už jen litovat.

Protějšek Lukáš Ticháček jeho slova jen potvrdil: „Já jsem rád za tři body, bylo to tu těžké. Moc nám to nešlo dneska na servisu, myslím si, že i na příjmu. Vodolka si pomohla střídáním ve třetím setu a trošku nám to zkomplikovala. Mančaft potřebuje pochválit za bojovnost, a to je asi tak všechno. Udělali jsme dneska spoustu chyb, ale o tom se nebudeme bavit.“

Oba soupeři na sebe už za deset dní narazí na stejném místě znovu, tentokrát v rámci čtvrtfinále Českého poháru.

Aero O. Voda – Dukla Liberec 1:3

Sety: -22, -21, 24, -21. Nejvíce bodů: Hladík 20, Svoboda 15, Chevalier 11 – Gavenda 18, Gomez 17, Nikačević 10. Esa: 2:7. Bloky: 6:14. Chyby: 34:27. Diváci: 513. O. Voda: Svoboda, Carmody, Hladík, Chevalier, Ferraro, Chancy, libera Ježek, Hadrava (Cukur, Šulc, Toman).