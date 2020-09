Společné tréninky v tomto týdnu po desetidenní přestávce znovu zahájili extraligoví volejbalisté Aera Odolena Voda.

Volejbalisté Aera Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Do karantény se celý tým dostal poté, co testy potvrdily u několika hráčů nemoc covid-19. Zrušit tak musel i všechny oficiální akce včetně úvodního utkání sezony s Beskydy (hrát by se mělo 22. října). Opožděný start obstará v poslední zářijový den duel na půdě Liberce.