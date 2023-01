Kapitána Odolky Marka Šulce druhá podobná porážka od Liberce v rozmezí necelých dvou týdnů hodně mrzela. „Dneska Liberec nepředvedl nic, co by bylo nad naše síly, nehrál nějak extrémně dobře. Zápas nás stály zbytečné a jednoduché chyby, které při tréninku vůbec neděláme. Přijde pět chyb a set prohrajeme o tři body, to je to demotivující. Gratuluji Liberci, ale je to škoda, protože jsme nepředvedli, co umíme, a co bychom měli. Mrzí mě to,“ kousal porážku Marek Šulc.