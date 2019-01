Benátky - Až dosud potřebovali k vítězství vždy domácí palubovku a bouřlivé publikum v zádech. V sedmnáctém extraligovém kole ovšem volejbalisté Aera Odolena Voda potvrdili svou novoroční formu i venku - trápící se Benátky porazili 3:1.

Aero Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: www.cvf.cz

Na jedinou výhru celku od Jizery sedá už od druhého kola prach, v posledních čtyřech zápasech navíc neuhrál ani set. Naproti tomu Odolka se v novém roce dokázala popasovat jako rovný s celky z popředí. Sobotní středočeské derby probíhalo přesně v tomto duchu.

Z hostující převahy se domácí vymanili pouze ve třetím setu, ani jeho zisk ale s kormidlem utkání neotočil. Ve čtvrtém od stavu 14:14 tahala za delší konec opět Odolka.

Kapitán vítězů Tomáš Kotrch byl za důležité body o to víc, že po pohodovém začátku soupeř zlepšenou obranou zavzdoroval. „Domácím po prohraných dvou setech už nic nezbývalo než pořádně zabrat. To se jim i podařilo. Dokonce nás dostali i do problémů. My jsme se naštěstí z toho dostali,“ mluvil ve stejném duchu i trenér Aera Jiří Šiller. Jeho tým se na devátém místě odpoutal od pražských Lvů, v příštím kole hostí jedenáctý Zlín.

Benátky – O. Voda 1:3

Sety: -20, -17, 20, -19, nejlepší hráči: Gryuk 29, Rojas 12, Sukuba 11 – Russell 17, Walsh 13, Vanags 12, čas 85 min., diváci: 280

Aero: Vanags, Gear, Russell, Hladík, Walsh, Viiber, libero Hadrava, střídali Vachoušek, Mikula, Holčík.

Další výsledky 16. kola:

Brno - Ústí n. L. 3:1 (-22, 23, 13, 20), Ostrava - Kladno 3:1 (15, -31, 20, 17), Karlovarsko - Liberec 0:3 (-28, -18, -23), Praha - Příbram 2:3 (-17, -23, 23, 22, -10), Zlín – Č. Budějovice 3:1 (17, -23, 25, 23).

1. České Budějovice 16 12 2 0 2 1414:1248 40

2. Liberec 16 10 1 4 1 1454:1297 36

3. Kladno 16 8 2 2 4 1415:1322 30

4. Karlovarsko 16 8 2 1 5 1386:1311 29

5. Příbram 16 5 6 0 5 1483:1417 27

6. Ostrava 16 8 0 3 5 1316:1345 27

7. Brno 16 7 1 3 5 1405:1373 26

8. Ústí nad Labem 16 7 0 1 8 1295:1298 22

9. Odolena Voda 16 4 2 1 9 1368:1431 17

10. Lvi Praha 16 2 4 2 8 1371:1451 16

11. Fatra Zlín 16 2 2 2 10 1263:1420 12

12. Benátky nad Jizerou 16 1 0 3 12 1091:1348 6