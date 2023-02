Úvod utkání byl z obou stran nervózní, oba týmy hodně kazily. Ostravští po většinu setu vedli těsným rozdílem. Domácím se podařilo překlopit vedení na svou stranu v důležitých okamžicích konce prvního setu, který vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 25:23.

Nástup do druhého setu měli domácí hráči impozantní. Prakticky nedovolili Ostravským jakkoliv přejít síť a skóre se rychle navyšovalo pouze na domácí straně. Po vystřídání na straně hostů se hra trochu opticky vyrovnala, ale náskok byl veliký. V konci setu se hostům podařilo kosmeticky upravit rozdíl.

Třetí set začal vyrovnaně, rozhodující rozdíl zaznamenali domácí přesně v prostřední části setu. Tam se jim podařilo díky úspěšným blokům odskočit na rozdíl čtyř až pěti bodů, a tento náskok si domácí trpělivě bránili. V konci setu, a tím i celého zápasu, se již nic dramatického na palubovce nestalo. Domácí smečař Svoboda zakončil celý zápas přímým bodem z podání.

„Z naší strany povedený jenom první set, kdy bylo vidět, že tam Vodolka nedala to nejsilnější, takže to bylo trochu nervózní z jejich strany, my jsme hráli celkem dobře, ale pak jsme odešli a Vodolka získala zasloužené tři body,“ uznal kapitán hostů Dominik Fořt.

Aero Odolena Voda - VK Ostrava 3:0 (23, 15, 17)

Diváci: 413.

O. Voda: Chevalier 10, Carmody 5, Toman 12, Šulc 11, Horák 7, Chancy 4, libero Ježek. Střídali: Svoboda 2, Jachnicki

Ostrava: Mišek, Fořt 1, Polynski 10, Perry 7, Jarosinski 5, Bauman 3, libero Jelen. Střídali: Dvořák, Vašíček 1, Tříska, Motyčka 7, Vancl 3

Autor: Tomáš Havlát