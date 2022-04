Kormidelník šestého týmu po základní části Martin Kop mluvil o těžce vybojovaném postupu proti velice kvalitnímu soupeři. „Možná rozhodla i kvalita hráčů, kteří nenastupovali v základní sestavě,“ uvažoval nahlas a ocenil tradičního sedmého hráče v podobě diváků. „Obrovská podpora domácího publika nás hnala za postupem, i když se to ve třetím setu nevyvíjelo moc dobře. Gratulace celému týmu a teď nás čeká obrovsky těžký soupeř v semifinále, na kterého se samozřejmě těšíme.“

Hostující Martin Demar, který Aerem rovněž prošel, přeje svému bývalému působišti medaili. „Myslím si, že jsme si sérii prohráli prvním zápasem doma, to si myslím, že se nemělo stát. Dneska ve třetím setu vedeme 15:10 a držíme otěže zápasu a nezvládneme to. Ale ještě jednou blahopřeji, a ať to cinkne. Chci ještě poděkovat mým hráčům za bojovnost.“

Libiš má první jarní výhru. Už byla nezbytná, hlásil provizorní kouč Zvonič

Aero Odolena Voda - VK Euro Sitex Příbram 3:1 (18, -23, 22, 20)

Nejvíce bodů: Hladík 24, Svoboda 11, Carmody a Horák po 7 - Madaloz 16, Johansen 13, Gomes a Böhm po 9. Útoky: 46:46. Esa: 5:2. Bloky: 12:10. Chyby: 27:35. Konečný stav série: 3:1. Diváci: 848.

O. Voda: Svoboda, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Démar, libero Hadrava (Chevalier, Chancy).

Příbram: Böhm, Trojanowicz, Johansen, Madaloz, Gomes, Rosenbaum, libero Verasio (Dolgopolov, J. Ureš, Šábrt, Hulpach)