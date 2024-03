/FOTOGALERIE/ První bod ve „středočeské“ sérii předkola zůstal doma. Volejbalisté Odolena Vody porazili Benátky 3:1 na sety a udělali tak první krok do extraligového čtvrtfinále. Odveta je na programu u Jizery v pátek, domácí budou odvracet konec sezony.

Volejbalisté Aera Odolena Voda v prvním utkání předkola porazili Benátky 3:1 | Foto: Miroslav Zigo

„Jsme rádi za vítězství, je to první krok k tomu, co bychom chtěli,“ neskrýval spokojenost trenér Aera Marcin Kryś. Varováním pro jeho tým byl i v jeho očích druhý set, kterým hosté zápas zdramatizovali a ve třetím pak nebyli daleko obratu. „Druhý set mě mrzí, protože jsme soupeři set darovali, měli jsme kopec chyb na útoku i podání, půlku setu jsme jim dali zdarma. Musíme si to zapamatovat a příště neudělat tolik chyb jako ve druhém setu.“

Oba týmy na sebe narazily po pouhých třech dnech. Zrcadlová výhra celku z Boleslavska proti nekompletní sestavě tabulkového favorita Benátky poslala do předkola právě na Odolku. Úterní zápas už se týmu okolo kapitána Filipa Křesťana nepovedl podle představ.

Benátky uhrály potřebné body, Odolka v předpremiéře předkola šetřila síly

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit způsobem, že nemáme co ztratit, zápas byl o servisu a útoku a to se nám bohužel celou sezonu nedaří,“ hodnotil právě Křesťan.

A litoval i třetího setu. „Tam byla koncovka nakloněná trošku nám, ale dostali jsme dvě esa v jednom postavení. Poslední set jsme chtěli bojovat, ale soupeř předvedl tvrdý servis a my jsme měli problém se souhrou. Budeme se soustředit na pátek, abychom to zvrátili a mohli jsme se sem vrátit v pondělí,“ dodal.

Podle asistenta trenéra Benátek Jakuba Kolouška byli hosté v prvním setu asi ještě na cestě, ve druhém pak přidali na servisu. Podobně rozehrané třetí dějství ale nakonec urvali domácí. „Honzovi Svobodovi se bohužel povedla série, která rozhodla. Čtvrtý set už jsme v hlavách prohráli. Bohužel se teď trápíme s blokaři, dva ze tří jsou zranění a hrají na krev,“ podělil se o své postřehy.

Aero Odolena Voda - VK Benátky nad Jizerou 3:1 (14, -22, 22, 16)

O. Voda: Svoboda, Osoria, Kern, Chevalier, Carabali, Démar, libero Ježek. Střídali: Šulc, Srb.

Benátky: Sorra, Pokopec, Patočka, Křesťan, Šulista, Král, libero Kotek. Střídali: Koranda, Dergunov, Matras, Švandrlík.