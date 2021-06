Další věž na obranu. Volejbalová Odolka se pochlubila druhou novou tváří na blokařský post. K Pavlu Horákovi a Američanovi Tommy Carmodymu nově přibyl švédský reprezentant Anton Ribom. Dvaadvacetiletý borec narostl do výšky 206 centimetrů, v uplynulé sezoně nastupoval za tým Falkenbergs VBK.

Anton Ribom nastupoval v uplynulé sezoně za švédský tým Falkenbergs VBK. | Foto: Aero Odolena Voda

„Myslím si, že Aero Odolena Voda je pro mě v kariéře skvělý další krok. Očekávám vyšší úroveň a větší konkurenci, než na co jsem byl zvyklý, to bude zábava. Doufám, že se v sezoně jako hráč hodně zlepším,“ přiblížil na dálku klubovému webu, s čím se do středu Evropy chystá.