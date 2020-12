„Musím pogratulovat hostům, dnes nás přehráli ve všech aspektech hry. My jsme bohužel odehráli další nepovedené utkání,“ smutnil kapitán Aera Martin Hladík.

Ráz utkání udala dramatická koncovka prvního setu. Odolena Voda v ní měla tři setboly, i díky štěstěně, která stála při Ústí, ale nevyužila ani jeden. Při jednom neměl videorozhodčí k dispozici záběr, který by Pagguairreho usvědčil z drobné teče, bod tak místo na domácí stranu mířil do Ústí. Při dalším zase Středočeši špatně střídali, po reklamaci Ústeckých nakonec sudí upravili stav z 28:28 na 27:28, načež přišel další bod hostů, kteří tak ovládli první sadu 29:27.

Ve druhém setu už jasně dominovali svěřenci hostujícího Lubomíra Vašiny, kteří byli ve všech aspektech lepší a zvítězili 25:19.

Ve třetím dějství došlo k nešťastnému zranění Iva Kobolky, který zaskakuje na pozici univerzála za zraněného Filipa Kramára. Kobolka ve snaze vybrat míč u hrazení nabral jednu z překážek a s bolestivou grimasou zůstal ležet na zemi.

Jak se později ukázalo, vykloubil si rameno a zápas pro něj skončil. Na plac tak naskočil až třetí univerzál Martin Pavlovský, kterého ale do hry skvěle zapojil výborný dirigent Bartůněk. Ztráta tak Ústí nezbrzdila a Severočeši si nakonec dokráčeli pro další hladký průběh, tentokrát 25:20.

„Celkově jsme v utkání byli horší v bránění standardních situací, tím nemyslím bloky, ale celkovou obranu. Ústí hrálo trpělivě, a proto si zasloužilo vyhrát. Řekl bych, že byli i lepší na přihrávce, čišela z nich větší touha po vítězství než z nás,“ mínil trenér poražených Martin Kop, podle kterého nejspíš rozhodla ztracená koncovka prvního setu.

Ústí se vrátilo na třetí příčku, Aero zůstává šesté. Letošní rok zakončí den před Silvestrem zápasem v Příbrami. „Teď na to musíme co nejrychleji zapomenout, pár dnů si od volejbalu odpočinout a udělat vše pro to, abychom se dobře nachystali na Příbram a aby se nám co nejdříve vrátila herní pohoda, ve které jsme hráli pár zápasů zpátky,“ dodal Martin Hladík.

Volejbal, extraliga, 15. kolo:

Odolena Voda - Ústí nad Labem 0:3

Body: -27, -19, -20. Rozhodčí: Krtička, Velinov. Bez diváků.

O. Voda: L. Demar 16, Taylor 7, Hladík 12, Vanags 6, Holubec 3, M. Démar 2, libero Kop. Střídali: Horák 1, Holčík, Vachoušek, Shaker.