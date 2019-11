Dvaadvacet bodů dělí v tabulce soupeře, kteří na sebe v rámci desátého kola futsalové Varta ligy narazí v pátek od 20:30 hodin v hale mělnického gymnázia. Domácí Olympik po injekci v podobě první výhry věří, že proti Plzni může zopakovat vítězství z loňské sezony.

Varta liga, 8. kolo: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:9) | Foto: Dana Šubová

„Plzni se daří, je první, to v takovéto konkurenci vypovídá o všem,“ čeká další velmi náročný duel trenér Mělníka Jakub Němec. Na rozdíl od předešlých do něj s týmem nepůjde s nulou na kontě. Právě výhra v Mýtě by pro Mělnické měla být odrazovým můstkem.