„Vážím si toho, že jsem byl vybrán jako vlajkonoš, že je pořád ceněno, čeho jsem dosáhl a že ti bývalí úspěšní sportovci mohou být stále součástí dění,“ zhodnotil svoji roli bronzový medailista z letních olympijských her v Aténách. Také přiznal, že má oproti soutěžícím situaci jednodušší. „Sportovci mají větší odpovědnost, je to pro ně důležitá akce a ta tréma je u nich pochopitelnější. Hlavní ovšem je, aby si to užili,“ dodal rodák z Hořovic.