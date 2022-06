U V.R.K. se píše už delší čas o raketové kariéře. Skutečně letí až kosmickou rychlostí. Malá, drobná, ale silná, výbušná, mrštná a hlavně – šikovná. Navíc se nebojí hrát, a to ani poté, co třeba chybuje. I Švédové to na dvou světových šampionátech z konce minulého roku viděli a nabídka z Rönnby nebyla jedinou.

„Už po tom juniorském šampionátu se nějaké nabídky objevily, po tom dospělém další. Mohla jsem si vybrat a vyhrálo Rönnby. Věřím, že dobře,“ přeje si dívka z Nehvizd u Prahy, která vyrůstala ve velké sportovní rodině.

Maminka Lenka byla elitní biatlonistkou, oba její bratři hrají florbal a starší Radim Křenek dokonce roky v nejvyšší soutěži. Tak jako Vanessa Rebecca dlouho zářila v dresu Chodova, odkud jí vyprovodily spoluhráčky s přáním, aby se jí dařilo. „Chodov, to byla dlouhá část mé kariéry a nikdy na ni nezapomenu. Holky mi přestup přály, ale žádná oficiální rozlučka se ještě nekonala, protože jsem aktuálně ve Švédsku,“ vysvětluje V.R.K.

Nebude to pro ni úplně snadný vstup do nového života. Jiná země s jinými zvyky, jiní lidé, jazyk. „Řekla bych, že i sport, tady je florbal opravdu o něčem jiném než u nás. Budu tady bydlet sama a je jasné, že to bude změna musím se osamostatnit. Žila jsem v domě plném lidí, teď to bude jinak. Ale nudit se nebudu. Měla bych pro klub pracovat na poloviční úvazek a rovněž jsem se dostala na Masarykovu univerzitu v Brně, kde bych chtěla dálkově studovat obor Osobní a kondiční trenér,“ vypráví.

Nadějná česká florbalistka Vanessa Rebecca Keprtová přestoupila do Švédska.Zdroj: Martin Flousek, Český florbal

Odjela jazykově vybavená, umí anglicky. Což ve Švédsku obvykle stačí, vždyť tady ani nedabují filmy. Ale… „Holky z týmu si povídají samozřejmě švédsky, takže jsem začala pracovat i na tomhle jazyku. Nicméně pokud já, nebo spoluhráčky z Finska a Švýcarska něco potřebujeme, ochotně nám domácí pomohou,“ doplňuje.

Zatím se jí nestýská a o tom, že by s ní třeba rodiče do Švédska vyrazili, se prý doma ani nejednalo. „Rodiče mají svou práci, ti tady být nemohou. Ale určitě budou létat, mamka hodně,“ je si jistá majitelka světového juniorského bronzu.

Na češtinu určitě narazí i ve Švédsku. Z Pixba sice odešla Denisa Ratajová a ještě tam nemá podepsáno Eliška Krupnová, ale jiné české florbalistky do největší skandinávské země odešly, zatím to jsou Karolína Suchá a Eliška Chudá. S ostatními se Vanessa Rebecca může sejít při reprezentačních srazech, jehož vrcholy budou přípravy ve Švýcarsku a Evropská florbalová tour.

Teď však ještě čeká příprava a také krátká dovolená, byť ani ta se bez trochu dřiny neobejde. „Do osmého července budu ve Švédsku, pak máme tři týdny volno. Kam vyrazíme, na tom se s mamkou teprve domlouváme, nicméně nějakou povinnou zátěž tam udělat musím, to klubu bude hlídat. Pak už přijde sezona, na kterou se strašně moc těším,“ uzavřela povídání Vanessa Rebecca Keprtová.

Hráčka, na níž v budoucnu může stát celý národní tým.

