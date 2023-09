Jednoznačnou výhru přinesl také druhý domácí zápas futsalistů Olympiku Mělník. Olomouc se sice dostala hned v úvodu do vedení, domácí ale bleskově reagovali a zápas ovládli 9:2 (5:1). Kapitán Jiří Vokoun si hattrickem a asistencí po třech kolech udržel vedení v individuálních statistikách nejvyšší soutěže.

1. Futsal liga, 1. kolo: SK Olympik Mělník - FTZS Liberec (10:4), 25. 8. 2023 | Foto: Dana Šubová

Autor nakonec vítězného gólu Dominik Šup prozradil, že se tým celý týden připravoval na styl soupeře, který v Mělníku při únorové návštěvě vyhrál. „Mají to zaměřené na soubojích a bojovnosti. Dostali jsme první gól, ale od té doby, jsme hru kontrolovali a zaslouženě vyhráli. Mrzet nás můžou jen další zahozené šance, ale tyhle zápasy prostě musíme zvládat, a to se dnes povedlo, takže jsme spokojení.”

Legendy na mělnickém ledě! Poborský kapitánem, představily se i další hvězdy

Podle hostujícího Nikolase Tilkeridise se Olomouc představila v oslabené sestavě, přesto s odhodláním zkusit odvézt dobrý výsledek. „To se bohužel nepovedlo a soupeři gratulujeme k výhře. Cesta domu bude dlouhá, je potřeba utkání rychle hodit za hlavu,“ zavelel.

Ligová soutěž po třech odehraných kolech nyní zpomalí. Do konce září čeká šestibodový Mělník výjezd do Ústí nad Labem, do haly gymnázia se soutěž vrátí 20. října soubojem s Žabinskými Vlky Brno.

Olympik čeká domácí reparát s Olomoucí, v poháru chytil nejhorší možný los

SK Olympik Mělník - SKUP Olomouc 9:2 (5:1)

Branky: 2. Machytka (Vokoun), 11. Vokoun (Abrham), 15. Šup (Gabčo), 16. J. Sváta, 16. Machytka (Abrham), 24. Mešič (Šup), 26. Vokoun (Abrham), 30. Vokoun (Abrham), 39. Šup (Gabčo) – 1. Kmínek, 36. Zapletal. Rozhodčí: Kresta, Mollinger. ŽK: 1:2. Diváci: 220. Mělník: Buchvak (Šanda) - Abrham, Šuba, Šup, J. Sváta, Gabčo, Křížek, Vokoun, Machytka, Mešić.