/FOTOGALERIE/ Už popáté se na kurtech hotelu Olympionik v Mělníku, který patří legendárnímu stříbrnému medailistovi z olympijských her v Sydney 2000, uskutečnil turnaj v nohejbalu a tenisu. Z obou sportů nakonec vzešel jeden vítěz. Letos si pohár pro nejlepšího odvezlo mužstvo uhříněveského pivovaru ve složení Karel Skála a Jiří Pelán.

Ruda Cup 5: boxeři se znovu "řezali" v Mělníku. | Foto: Deník/Radek Cihla

Na kurtech i mimo ně se to ale jen hemžilo bojovníky. Jak jim to jde i mimo ring ukázali vedle Rudolfa Kraje i bývalí úspěšní reprezentanti Petr Řezníček a Ladislav Kutil.

V Mělníku nechyběl ani prezident boxerské asociace Marek Šimák, který vyhlíží blížící se kvalifikace na olympijské hry v Paříži. „Musíme nějaké to místo na olympiádě vybojovat a uspět, protože stříbro Rudolfa Kraje už má stáří 23 let," řekl Šimák.

Shledání party kamarádů a osobností je podle Rudolfa Kraje každým rokem stále příjemnější. „Pořádám to pro kluky, kamarády. Z Mělníka i Prahy. Letos se turnaj znovu vydařil. Až na to horko, ale zase můžeme být rádi, že nám nepršelo. A že jsem zase nevyhrál žádnou z cen? Stává se z toho tradice. Ale co, já už jednu medaili stříbrnou v trezoru mám," poznamenal Kraj.