Mělničtí cestovali na půdu Dynama s vizitkou týmu, který v předešlém utkání přemohl silnou Spartu. Jenže od velkého domácího vítězství uplynuly už tři měsíce. Pauza jako by se více projevila na hostech. Domácí, kteří se v týdnu rozehráli dohrávkou s Brnem, jim oplatili těsnou zářijovou porážku i s úroky.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, každopádně jsme do Budějovic chtěli jet pro tři body. Bylo znát, že jsme tři měsíce neodehráli žádné utkání,“ potvrdil trenér Olympiku Jakub Němec, který si navzdory nerozehranosti představoval přece jen lepší výkon. „Hodně trénujeme, a myslím, že i kvalitně, ale samotný zápas je prostě něco jiného. Nedařilo se nám hrát to, co jsme chtěli. Nechci se na to vymlouvat, ale je tu i jiný povrch než u nás, kdy míč trochu odklouzává, nejsme na to zvyklí,“ sdělil své dojmy.

Mělnický tým nejen nerozšířil šestibodové konto, ale nevstřelil ani gól, což se mu naposledy stalo v září 2019 (0:13 s Chrudimí). „Dnes bychom asi nedali gól, ani kdybychom hráli další dva poločasy,“ komentoval střeleckou nulu Němec. Proč tomu tak bylo? „Nedařilo se nám v kombinaci a těžko jsme se dostávali do dobře bránícího soupeře. V prvním poločase jsme si přesto vytvořili dost šancí, které jsme však nedokázali proměnit. Domácím výborně zachytal brankář. Naopak soupeř nás trestal z brejků po našich chybách a zaslouženě zvítězil,“ rekapituloval Němec.

Jeho výběr ztrácel ve skóre od 14. minuty a doklepnutí Dominika Hrice. Stejný hráč pak výsledek v poslední minutě zpečetil z dlouhé penalty. Necelou půlminutu před pauzou a pak znovu v polovině druhé části Šanda inkasoval od druhého dvougólového střelce večera Radoucha. Dvojnásobnou radost si užil také brankář Budějovic Beránek. K čistému kontu přidal i trefu přes celé hřiště v době, kdy to hosté zkoušeli s odkrytými zády v pěti v poli. Mělnickým do sítě nepadly slibné střelecké příležitosti Hrdého, Gabča ani Moravce, jednoho ze dvou navrátilců do sestavy spolu s Šustrem.

Spravit chuť si mohou už ve středu, kdy se představí na palubovce brněnského Helasu. Půjde o druhý z celkem pěti zápasů, které odehrají v rozmezí pouhých dvanácti dnů. „Musíme se nastartovat znovu, takový výkon nám k tomu nepomohl,“ uvědomuje si Němec. „Teď přijdou další zápasy, máme široký kádr, jsme domluvení, že tým budeme točit. Nejde to hrát v jedné sestavě, nebojím se toho, že bychom to neposkládali. Hlavně mladí kluci potřebují hrát a takový program je pro ně ideální příležitostí,“ dodal mělnický trenér, pro jehož klub je po letošním uzavření nejvyšší soutěže směrem dolů hlavní motivací účast v play-off. K jeho uhájení ovšem bude muset přidat…

Dyn. Č. Budějovice – Ol. Mělník 5:0 (2:0)

Branky: 14. D. Hric, 20. Radouch (Jasanský), 30. Radouch (Sláma), 33. Beránek, 40. D. Hric (10 m kop). ŽK: 0:1. Mělník: Šanda (Hnízdil) – Lehner, Mikyska, Moravec, Sváta, Gabčo, Jungbauer, Hrdý, Nečas, Šustr, Šup, Kalabis.