„Pro nás to byl smolný zápas, už od začátku jsme do zápasu nevstoupili dobře a pak jsme se do toho nedokázali dostat. Rozhodoval počet chyb, kterých jsme udělali víc,” shrnul duel domácí hráč Jakub Sváta.

Pro hosty šlo o cenné tři body, jak potvrdil i Lukáš Kočiš, autor dvou branek včetně té vítězné z 39. minuty: „Podali jsme neuvěřitelný týmový výkon a mně to tam i spadlo. Jdeme dál zápas od zápasu, snad se nám podaří tuto výhru potvrdit i za týden doma."

Mělničtí v utkání ani jednou nevedli. Několikrát se jim povedlo srovnat, naposledy v předposlední minutě. Jenže soupeř i tehdy přispěchal s pohotovou odpovědí. Závěrečné velké šance Šandy a Novotného už zůstaly nevyužité.

Rušný byl také závěr prvního poločasu, který přinesl nejen několik dlouhých penalt, ale také červenou pro trenéra Mělníka Jakuba Němce. S kartou odešel ze strkanice před domácí lavičkou.

Olympik Mělník – SKUP Olomouc 6:7 (3:3)

Branky: 14. Novotný (Joao), 15. Vokoun (Šiler), 19. Vokoun, 31. M. Sváta (Vokoun ), 34. Nečas (Vokoun), 39. Šiler (Novotný) – 3. Minx (Janečka), 15. Tilkeridis (Janečka), 16. Brázdil (Janečka), 25. Kočiš, 25. Brázdil (Janečka), 31. Janečka (Brázdil), 39. Kočiš (Brázdil). Rozhodčí: Řeháček, Milner. ŽK: 5:1. ČK: 18. Němec (trenér Mělníka). Diváci: 220.

Olympik: Šanda (Resutík) - Novotný, Šiler, Vokoun, Alves dos Santos, Nečas, Silva de Amorim, M. Sváta, J. Sváta, Hruška (Šuba, Machytka). Trenér: Jakub Němec.