„V pátek náš čeká těžké utkání. Spousta hráčů Spartě v létě odešlo, ale také jich hodně přišlo a myslím, že je to na nich občas vidět, kdy jim souhra úplně nevychází, ale i tak body sbírají. My se budeme chtít soustředit jen na sebe a na náš výkon. Naším úkolem je navázat na poslední dvě ligová utkání, která jsme vyhráli. Věřím, že jsme schopni se Spartou odehrát atraktivní zápas a získat další tři body!“ uvedl před utkáním osmnáctiletý hráč Olympiku.

Trenér Pražanů Beni Simitči podotkl, že jeho tým přijede dobře naladěný. „Kluci jsou v dobré formě. Myslím, že nám dobře fungují obě čtyřky, co máme. Na druhou stranu budeme muset bohužel hrát bez zraněného Martina Hory. Minimálně to někdo z mladších hráčů může brát jako příležitost více si zahrát a ukázat týmu i fanouškům svou kvalitu a více se prosadit. Máme velký respekt vůči Mělníku, víme, co znamená hrát proti nim a jejich nepříjemnému způsobu hry. Známe však svojí kvalitu a chceme se probojovat na vrchol tabulky. Musíme se snažit postupně všechny takové týmy porazit. Jedeme do Mělníku vyhrát.“