/UVNITŘ ANKETA/ Šanci vrátit pražské Slavii nedávnou ligovou porážku připravil futsalistům Olympiku semifinalový los Poháru SFČR.

1. Futsal liga: Olympik Mělník - Slavia Praha (3:5) | Foto: Dana Šubová

Přívětivý k Mělníku nebyl, co se týká dějiště utkání. Hrát se bude v Praze. Pokud by se ale týmu trenéra Jakub Němce podařilo přes sešívané postoupit, uskutečnilo by se finále v úterý 7. prosince právě v Mělníku.