Trénujete i v reprezentační přestávce, nebo jste naopak hráčům dopřáli více volna?

V posledních týdnech jsme měli dost náročný program. Tento týden, kdy nehrajeme zápas, jsme využili více regeneračně. I přesto jsme měli několik náročnějších tréninků. Příští týden opět budeme v hale téměř každý den, tak klukům trošku volna určitě přijde k duhu.

S reprezentací nakonec neodcestoval ani jeden ze dvou vašich hráčů (Šup, Moravec), kteří figurovali v širší nominaci…

Klukům bych určitě přál zažít reprezentační atmosféru. Ale když budou na sobě makat dál, tak věřím, že je v budoucnu nominace nemine.

V minulém zápase s Českou Lípou se skvěle uvedl brankář Žežulka. Co jste říkal na jeho debut?

Od Honzy Žežulky očekáváme, že bude předvádět výborné výkony. I když je to stále velmi mladý brankář, má v lize odchytaných už několik sezon a je to několikanásobný talent roku. Doufáme, že přinese stabilní jistotu v brance a že se o něho budeme moci opřít. Hned v prvním zápase si nastavil velice vysokou laťku a ukázal, že může týmu výrazně pomoci.

Proč jste se vlastně rozhodli přivést do týmu dalšího gólmana?

Do sezony jsme šli se třemi brankaři. Bohužel se situace vyvinula tak, že hned začátkem se dlouhodobě zranil Pavlo Rusak. A poslední týdny vypadl i Martin Šanda. Dva zápasy jsme tedy museli odehrát jen s jedním brankařem, a to není v první lize možné. Navíc v současné době, kdy nevíte, jak na tom kdo bude zdravotně druhý den. Takže jsme museli narychlo řešit brankářský post a využili možnosti získat do konce sezony Honzu. Ve Slavii poslední dobou nedostával možnost se do branky dostat. Myslím, že tato spolupráce bude velkým přínosem pro nás i pro něj a ukáže, jak kvalitní brankář je.

Předpokládáte ještě nějaké další doplnění kádru před play-off?

Momentálně žádné neplánujeme.

Ve zbytku soutěže vás čekají s výjimkou Ústí vesměs soupeři z popředí tabulky – namátkou dvakrát Teplice i Chrudim. Kolik bodů je v silách mužstva urvat v těchto zápasech? A kolik jich bude potřeba pro udržení pozice pro play-off?

Pravda, čekají nás těžká utkání do konce základní části. Kolik uhrajeme bodů, nedokážu říct. Pro postup do play off jsou pro nás důležitá utkání s Ústím a Libercem. Jsem však přesvědčený, že jsme schopni získat nějaké body i s týmy jako jsou Teplice, Slavia a klidně i Chrudim. Půjdeme do každého zápasu s tím, že chceme zvítězit, a uvidíme, kolik bodů nám to přinese.