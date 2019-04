Chrudim - Ani napotřetí se překvapení nekonalo, futsalisté Olympiku končí ve čtvrtfinále na obhájci titulu z Chrudimi. V hale Era-packu Mělničtí opět vylovili dvojciferný počet branek – 1:11.

Futsalisté Chrudimi (v bílém) v úvodním utkání čtvrtfinalové série nezaváhali, Mělník porazili 10:1. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Od úvodních minut se favorizovaná Chrudim do svého soupeře hladově zakousla a i přes počáteční odpor pouhé sedmičky hráčů do pole stihla do pauzy nastřílet pět branek.