Ve čtyřech brankách vítězů měl prsty Radek Hrdý, o jeden kanadský bod méně zaznamenal podle oficiálních statistik Lukáš Nečas. "U druhého gólu to byla taková veliká skrumáž a nejsem si jistý, jestli jsem to hrál jako poslední," přiznal po utkání hráč, který mívá spíše obranné úkoly.

Pro Mělnické šlo samozřejmě o zcela nepodstatnou věc. Hlavní byla úvodní výhra v ročníku. "První tři body jsou určitě velkým povzbuzením, vždy je důležité chytit začátek soutěže. Na Slavii, ani v Liberci se nám to výsledkově nepovedlo," zmínil Lukáš Nečas.

I když těsný výsledek nevypadá na první pohled až tak přesvědčivě, má za to, že jeho tým byl od začátku tím, který šel za vítězstvím víc. "Hráli jsme poprvé v sezoně v domácí hale a o to víc chtěli naplno bodovat, což se povedlo. Bohužel jsme soupeře vrátili do zápasu vlastními chybami, ze kterých se musíme poučit, ale jsem nesmírně rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce," dodal s úlevou.

V tabulce se Mělničtí posunuli na devátou příčku. V pátek se představí v Brně. Tamní Žabinští Vlci jsou po třech kolech jedním ze tří celků bez bodového zisku.

Olympik Mělník - Dynamo Č. Budějovice 5:4 (2:1)

Branky a asistence: 13. Nečas (Hrdý), 17. Nečas (Hrdý), 23. Hrdý (Nečas), 30. Hrdý (Gombáš), 37. Lehner (Gabčo) – 16. Benát (Pouzar), 27. Jasanský (Benát), 30. D. Hric (Pouzar), 36. Pouzar (Hrbáč).