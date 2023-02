„První poločas to byla od nás tragédie. Nevím, jestli jsme byli nervózní, nebo se nám nechtělo, ale bylo to hrozný. V kabině jsme si vše vyříkali a druhý poločas hrál jiný tým,“ přiblížil domácí hráč Michal Jiráský, co předcházelo už nečekanému dramatu.

Ondřej Lípa o berounské valné hromadě, problémech fotbalu i chybě s Fouskem

Čtyřgólová stíhačka přinesla po změně stran srovnání na 6:6. V poslední minutě ale zhořkla s třetím gólem z dílny hostujícího kapitána Vokouna, na kterého navázal ještě Gabčo. Snížení Stránského bylo pro domácí už jen labutí písní. „Za stavu 6:6 jsme museli přejít k power-play, bohužel jsme po hloupé chybě dostali rozhodující branku," smutnil Michal Jiráský.

„Zápas jsme si udělali složitý sami až do konce,“ soudil hostující trenér Jakub Němec a dodal: „V prvním poločase jsme sice vedli 5:1, ale měli jsme dát dalších asi pět nebo šest gólů. Ve druhé půli se Nejzbach zázračně vzchopil, naopak my jsme asi mysleli, že je rozhodnuto i přesto, že jsme si říkali, ať si na to dáme pozor a makáme dál. Jsem ale rád za tři body, i přes nepovedený druhý poločas.”

První bod pro Mělník, v Mladé Boleslavi otáčel. Odveta v sobotu

Olympik si čtvrtou venkovní výhrou v sezoně polepšil na 29 bodů a do čtvrtfinále půjde už najisto z šesté příčky. Pátý Helas před vzájemným utkáním v Mělníku odskočil překvapivou remízou s Chrudimí na čtyři body. O tom, na které z pražských „S“ v prvním kole vyřazovací části jediný středočeský celek v soutěži narazí, rozhodne až 22. kolo hrané v polovině března.

Nejzbach Vys. Mýto – Olympik Mělník 7:8 (2:6)

Branky a nahrávky: 1. Novák, 19. Stránský, 23. Jiráský, 30. Stránský (Novák), 35. Mates, 37. Novák, 40. Stránský (Jiráský) – 3. Nečas, 5. Gabčo (Vokoun), 17. Novotný, 17. Vokoun (Gabčo), 17. Lehner, 20. Vokoun, 40. Vokoun, 40. Gabčo.