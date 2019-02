Nováček z Uherského Hradiště po pondělním televizním duelu v Chrudimi nezvládl ani středeční derby v Brně. Odpočatější Středočeši tak mají na šestém místě na pátečního soupeře a zároveň i nejbližšího pronásledovatele nadále pětibodový náskok.

Hosté se ale nechtějí nechat ukolébat ani tím, že pro soupeře půjde už o třetí ostrý zápas během pěti dní. "Čeká nás těžký soupeř, který bojuje o postup do play-off a zejména v domácích prostředí jsou nepříjemní. I když Bazooka nedávno obměnila velkou část týmu, tak to na jejích posledních zápasech nebylo znát. My však do utkání nemůžeme jít s ničím jiným než zvítězit a vrátit se na vítěznou vlnu před utkáním s Chrudimí,” uvedl před dalekou cestou trenér Mělníka Jakub Němec.

Utkání začne ve 20.00.