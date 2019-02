„Na to, jak jsme do zápasu vstoupili, je vítězství hodně cenné, navíc z venku. Udělali jsme velký krok k tomu, aby letos na Mělníku play-off opravdu bylo,“ oddechl si trenér Mělníka Jakub Němec.

Dění na uherskohradišťské hale ale zpočátku zdaleka neodpovídalo tomu, že domácí jdou v novém roce od jedné porážky k druhé. Jejich okleštěná sestava rychle vedla 2:0, měla další tutovky a kopala i penaltu. Nic z toho ale nakonec mělnické plány nezhatilo. Hosté špatně rozehraný zápas hlavně zásluhou hattricku Hrdého otočili a nakonec zvítězili 7:4.

Pro slovácký tým šlo o třetí mistrovský zápas v pěti dnech. Větší rozehranost se zpočátku jevila jako výhoda, úvodní čtvrthodinu měl tým v maskáčových dresech pod kontrolou. A kdoví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Šarközy nezahodil penaltu nařízenou za ruku.

Podle trenéra Němce šlo nejspíš o rozhodující moment. „Kdyby to bylo tři-nula, bylo by už hodně těžké se dostat zpátky do hry,“ přiznal s tím, že úvod modrobílé zastihl v nedbalkách. „Do nějaké patnácté minuty jsme se vyloženě trápili. Nehráli jsme vůbec dobře, dělali obrovské chyby a mohli jsme být rádi, že to bylo jen 2:0 pro domácí.“

Hosté si za nepříznivého stavu vybrali oddechový čas. Krátká přestávka a domluva Olympiku pomohla. Mělník se oklepal a v jednom střídání zásluhou Hrdého vyrovnal. Než se borci z Uherského Hradiště vzpamatovali, tekli 2:3. Bleskový obrat završil Gabčo.

Bazooka ještě do přestávky stačila srovnat, když si Ťokovu přihrávku srazil do vlastní branky Mažári. Ve 22. minutě vrátil vedení na stranu Olympiku Vobořil, který vzápětí zvyšoval už na 5:3. Moravané dál bojovali a tlačili se do zakončení, přesní ale nebyli.

Šanci na zvrat přiživil až Slovák Cintula, ale Bazooka v závěru otevřela hru a při power-play inkasovala šestý gól. Prázdnou branku přes celé hřiště trefil Hrdý, jenž završil hattrick. Domácí ještě na konci pošesté faulovali a Gabčo z trestného desetimetrového kopu upravil na konečných 4:7.

„Kdo zápas viděl, dá mi za pravdu, ale tento zápas jsme jednoznačně měli ve své moci a měli jsme ho vyhrát,“ prohlásil po utkání trenér Bazooky Jaroslav Hastík. Toho by prý za stavu 2:0 nenapadlo, že jeho tým může zápas prohrát. „Soupeř byl rozházený, nám se dobře chodilo otevřené obrany protivníka. Mohli jsme vést 6:0 a mohlo být po zápase,“ měl jasno Hastík.

I když s hostiteli hodně zamával bleskový obrat soupeře, zůstali až do konce ve hře o body. „Měli jsme šance, nájezdy. Každý hráč snad zahodil dvě tutovky. Dokonce jsme nastřelili dvě tyčky,“ láteřil Hastík. Mělnický protějšek mu dával zapravdu. „Od našeho prvního gólu už jsme byli lepším tymem. Hlavní bylo, že se nám dařilo střílet branky. Na rozdíl od domácích, kteří svoje jasné šance doslova spálili.“

Varta futsalová liga, 17. kolo

Bazooka Uh. Hradiště – Olympik Mělník 4:7 (3:3)

Branky: 2. a 11. Čtvrtníček, 20. Mažári vlastní, 35. Cintula – 17., 17. a 39. Hrdý, 19. a 40. Gabčo, 22. a 26. Vobořil. Rozhodčí: Klečacký, Havlík (Krupa). ŽK: Ťažký, Čtvrtníček – Vobořil, Mažári, Prejsa. Diváci: 100. Mělník: Mareš – Jenč, Šuba, Prejsa, Bábovák, Demeter, Gabčo, Vobořil, Mažári, Němec, Hrdý.

Další výsledky: Chrudim – Liberec 13:0 (9:0), Ostrava – Slavia Praha 2:6 (1:4), Česká Lípa – Helas Brno 3:2 (1:1), Plzeň – Teplice hraje se v úterý.

1. ERA-PACK Chrudim 15 14 1 0 100:18 43

2. Svarog Teplice 15 13 0 2 80:40 39

3. Sparta Praha 15 12 0 3 134:38 36

4. Slavia Praha 16 10 2 4 74:41 32

5. Olympik Mělník 15 7 1 7 59:82 22

6. Interobal Plzeň 15 6 1 8 80:49 19

7. Démoni Č. Lípa 15 5 1 9 42:74 16

8. Bazooka U. Hradiště 16 4 2 10 56:72 14

9. Helas Brno 16 4 1 11 40:60 13

10. FTZS Liberec 16 4 1 11 55:123 13

11. VŠB-TU Ostrava 16 1 0 15 37:160 3