„Sparta sice nepředvedla nějak extra dobrý výkon, ale dnes to na nás stačilo. My teď musíme udělat všechno proto, abychom se těchto výkyvů formy už konečně zbavili a hráli stabilně týden co týden, stejně dobře jako hrajeme doma,” dodal Jakub Němec, jehož tým se z venkovního utkání vracel s prázdnou podruhé v řadě.

Pro Spartu šlo o druhou výhru v jediném týdnu, v pondělní dohrávce zdolala po třech předešlých zápasech bez výhry Vysoké Mýto 3:0. „Dnes jsme šlapali úplně jinak než v pondělí. Soupeř také chtěl hrát více dopředu, což nám vyhovovalo. Dařilo se nám proměňovat šance a díky tomu jsme vyhráli. Podali jsme dobrý týmový výkon, stále ale máme co zlepšovat,“ hodnotil dvougólový střelec domácích Melos Kelmendi.

AC Sparta Praha – SK Olympik Mělník 7:3 (4:3)

Branky (asistence): 6. Almeida Peralta (Fernandes Mikus), 10. Kelmendi (de Carvalho Pinto), 14. Fernandes Mikus (Rukovci), 14. Kelmendi (de Carvalho Pinto), 24. de Carvalho Pinto (Fernandes Mikus), 26. Almeida Peralta (Kelmendi), 36. Fernandes Mikus (Hora) - 8. Alves dos Santos, 10. Silva de Amorim (Alves dos Santos), 18. Silva de Amorim. Rozhodčí: Nešněra, Lafek - Stádník. ŽK: 0:2. Diváci: 220.

Mělník: Šanda (Bouška) - Alves dos Santos, Gabčo, Lehner, Silva de Amorim, J. Sváta, M. Sváta, Šuba, Vokoun (Hruška, Machytka).