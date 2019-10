Jeden z klíčových momentů přinesla předposlední vteřina úvodního poločasu. Favorizovaní hosté v nejzazším možném čase překlopili na svou stranu vedení, v němž se do té chvíle vystřídaly oba celky. Ihned po změně stran Severočeši začali s navyšováním náskoku a zastavili se až na osmi gólech. Hrdinova trefa do prázdné branky tak už neřešila nic.

Ve čtyřiadvaceti letech už zkušený hráč, který do velkého futsalu vstoupil ve Slavii, aby v minulém roce odešel do tábora městského rivala, si tak na naplňování cíle, s nímž na soutok přišel, musí ještě počkat. „Cíle jsou jasné, zachránit první ligu, nejlépe se dostat do play-off,“ nechal se slyšet ještě před utkáním devatenáctinásobný reprezentant, který v minulé sezoně hostoval ve švýcarské Minervě. Po zisku tamního titulu se několika starty v play-off podílel i na tom sparťanském.

„Ve Spartě jsem nedostával tolik prostoru, tím se mi zavřely dveře do reprezentace. Důležité je, abych hrál, už mi není dvacet let,“ osvětlil, proč kývl na mělnickou nabídku a odmítl, že by šlo v jeho kariéře o krok zpět. S jedním ze dvou týmů s nulou na kontě by rád vyplul v tabulce směrem vzhůru.

„Během angažmá ve Švýcarsku jsem se to toho hodně naučil, tak bych tyhle zkušenosti rád předal do týmu,” svěřil se. Sám si uvědomuje, že jeho návrat do reprezentační formy nejspíš ještě nějakou dobu potrvá. „Dlouho jsem nehrál ani netrénoval, v podstatě od finálové série se Spartou. Dneska hned první ostré utkání po dvou trénincích. Uvidíme, jak si to všechno sedne.”

Olympik Mělník - Svarog Teplice 4:8 (3:4)

Branky: 5. Gabčo (Hochman), 16. Zdržálek (Žampa), 18. Vokoun (Gabčo), 40. Hrdina (Zdržálek) – 10. Litvinov (Sebiskveradze), 11. Teka (Claudinho), 18. Teka (Claudinho), 20. Černý (Litvinov), 21. Černý (Sebiskveradze), 25. Sebiskveradze, 27. Beran (Sebiskveradze), 36. Černý (Litvinov).