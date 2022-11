Trenér Slavie Zdeněk Sláma považuje Mělník za nevyzpytatelný tým. „Dokáže dostat deset branek, ale pak hned potrápit zkušené týmy. To platí hlavně o zápasech doma, venku se jim zase tolik nedaří,“ řekl o svém soupeři a dodal: „Ale i tak patří do středu tabulky, kde jsme i my. Chrudim a Plzeň jsou nahoře, pod nimi to bude letos vyrovnanější. Věřím, že kdybychom byli kompletní, tak bychom patřili k těm lepším, bohužel marodka je velká a chybí nám důležití hráči. Přesto věřím, že domácí zápas zvládneme a nepřipustíme nějaké zbytečné drama."

Video: Mělník schytal výprask. Lídr skóroval i přes celé hřiště