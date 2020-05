Olympik nemá o talenty nouzi. Který byl v sezoně ten nejlepší?

Po hráči sezony, kterým se stal ostrostřelec Josef Gabčo, volí fanoušci futsalového Olympiku Mělník v tomto týdnu pro změnu nejlepšího mladého hráče. Do užší nominace ankety na klubovém facebooku se dostali čtyři hráči, kteří v nedávno ukončené sezoně zasáhli do bojů za junioru a zároveň i prvoligového áčko. Hlasovat ve prospěch jednoho z nich lze do páteční 17. hodiny.

Jedním z noviců na soupisce prvoligového týmu Olympiku je mladý Martin Šanda. | Foto: Dana Šubová