Na konci příštího týdne vstoupí futsalisté Olympiku do nové sezony nejvyšší soutěže, přípravy tak jedou na plné obrátky. Po úvodním rozjezdovém utkání proti Mladé Boleslavi odehrál tým trenéra Jakuba Němce v rozmezí pěti dnů dva duely proti svým prvoligovým soupeřům.

Jeden z přípravných zápasů odehráli futsalisté Olympiku Mělník proti Slavii Praha, silného soupeře dokázali porazit 2:1. | Foto: Dana Šubová

Výsledkově vydařenější se ukázal ten páteční na Slavii. Mělničtí v Edenu vyhráli 2:1. „Chtěli jsme výkonem a přístupem navázat na čtvrfinálovou sérii s Plzní, a to se povedlo,“ liboval si manažer Olympiku Pavel Šuba a svá slova rozvedl: „Slavie sice více držela míč, ale my jsme ji dobrou obranou nepustili do vyložených šanci a střely v větších vzdáleností a pár šancí v pohodě zlikvidoval Šanda. Vyjma prvních tří minut jsme hráli velice kvalitně s míčem a v kombinaci dokázali Slavii utlumit. Dobře jsme řešili brejky (góly Babovák a Gabčo), byli úspěšní na útočné půlce, dokázali si vytvořit spoustu gólových šancí a výborně tahali zpět do obrany. Stále však platilo, že nás trápí koncovka, protože jsme měli opravdu strašně moc vyložených šancí a zápas mohl skončit jednoznačně.“