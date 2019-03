Osmý tříbodový zisk Mělníka v sezoně se nerodil zrovna snadno. Domácí s týmem, který usiloval o proniknutí do osmičky, těsně prohráli úvodní poločas. K obratu zavelel čtyřmi góly Šup. Na hostující straně mu zdatně sekundoval Němec, jehož hattrick ale nakonec stačil pouze na snížení na rozdíl jediného gólu.

S vítězstvím spokojený trenér Jakub Němec po utkání přiznal, že si oba týmy zasloužily body rozdělit. „Bylo to nervózní utkání, ve kterém jsme udělali spoustu chyb my i soupeř,“ konstatoval s tím, že sebevědomí jeho týmu až do přestávky nalomil gól inkasovaný hned po jedenácti vteřinách hry. A to i navzdory téměř okamžité odpovědi. Po necelých deseti minutách už hostitelé hráli pod hrozbou šestého faulu, a tedy dlouhé penalty. Po gólu ze 17. minuty znovu prohrávali.

Start do druhé části už byl z mělnického pohledu o něčem jiném. Po brzkém vyrovnání přišel po ranách stejného hráče i dvougólový náskok, který se nakonec ukázal jako rozhodující, byť hosté při hře bez brankáře dotírali až do úplného konce.

„Posledních pět minut bylo hodně zběsilých. Po našem gólu jsme Liberci umožnili vždy hned snížit. Tohle by se nám nemělo stávat, už bychom měli mít dost zkušeností na to, abychom to dohráli takticky mnohem lépe,“ ulevil si kouč Mělníka.

Hosté po utkání litovali, že v prvním poločase neodskočili o více než jeden gól. Konečný výsledek považovali za krutý. „Mělo se tady vyhrát, ale nedá se nic dělat,“ posteskl si asistent Zlého snu František Vacek.

Mělničtí se v páté sezoně mezi elitou probojovali do vyřazovací části vůbec poprvé. Tu základní dohrají na hřištích soupeřů. Po Brnu je čekají ještě výjezdy na palubovky obou pražských „S“.

SK Olympik Mělník – FTZS Liberec 6:5 (1:2)

Branky: 22., 28., 31. a 40. Šup, 1. Vobořil, 38. Hrdý – 35., 39. a 40. Němec, 1. Benek, 17. Rumler. ŽK: 1:0. Diváci: 186.