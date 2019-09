„Opět jsme nebyli horším týmem, ale zase nemáme žádné body,“ komentoval porážku trenér Olympiku Jakub Němec.

Mělničtí skutečně zažili na pátek třináctého nepříjemné déjà vu. Po pouhém týdnu. Ve druhém poločase totiž ztratili i úvodní zápas s Libercem. Tentokrát sice vedli „nanejvýš“ o dvě branky, i tak tuší, že s náskokem rozhodně měli naložit lépe.

Zlomem se staly dvě „dlouhé“ penalty. Českolipský Havrda z nich v rozmezí 32. a 34. minuty nejdříve srovnal a poté poprvé v utkání poslal svůj tým do vedení. A hned nadobro. „Po našich zbytečný faulech jsme soupeři dali dárek,“ měl jasno hostující zadák Pavel Šuba mladší.

Na horské dráze dolů frčel Olympik utkáním i poté. Co minuta - to gól pokračovalo až do stavu 10:6. Nepomohla ani hra bez brankáře. Když kapitán Vokoun necelou půlminutu před koncem jako druhý hráč hostí zkompletoval hattrick, bylo jasné, že radost bude pramalá.

„Po sedmi minutách jsme měli na kontě pět zbytečných faulů. Zpátky už se mám nepodařilo do zápasu dostat,“ mrzelo trenéra Němce. O to víc, že první poločas jeho tým i tentokrát bodově navnadil. „První poločas jsme odehráli velice dobře, přesně tak, jak jsme si řekli. Vytvořili jsme si množství šancí a dali čtyři branky,“ líčil kouč.

Závěrečná desetiminutovka ale veškerou snahu zazdila. „Ve druhém poločase jsme opět odpadli, přestali hrát naší hru a konec zápasu bohužel nezvládli,“ věděl Šuba junior. „Musíme se z toho už ponaučit, zapracovat na sobě, jít dál a snažit se zvládat nejen třicet, ale celých čtyřicet minut,” dodal.

Démoni Č. Lípa – Olympik Mělník 10:7 (3:4)

Branky: 7. Rott (Fichtner), 12. Abrham (Zapletal), 18. Havrda (Rott), 25. Fichtner (Havrda), 27. Němec (Mikyska), 32. Havrda z pen., 34. Havrda z pen., 35. Havrda (Fichtner), 36. Kubelka (Fichtner), 38. Zapletal – 3. Vokoun (Zdržálek), 3. Šup, 13. Žampa, 15. Šup (Šustr), 21. Šup (Mareš), 26. Vokoun, 40. Vokoun.. ŽK: 16. Hanzlík – 29. Gabčo.