„Už jen umístění v tabulce nás staví do role favorita a my se také tak cítíme,“ potvrdil před utkáním autor osmi mělnických gólů v sezoně Radek Šiler. „Po dvou prohrách se chceme vrátit zpět na bodovou vlnu a co nejrychleji si zajistit účast v play-off, abychom co nejdříve mohli s čistými hlavami bojovat o co nejlepší postavení do čtvrtfinále,“ poodhalil motivaci svého týmu.