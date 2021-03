Severočeši v minulosti už několikrát zjistili, že Olympik je velmi nepříjemný soupeř, který hraje tvrdě, navíc umí prodat svou bojovnost a zarputilost. Všechny tyto atributy Mělníku v pátek nechyběly. Teplice dokázal zdolat díky skvělému brankáři Šandovi, kterému vydatně pomáhali nesmírně obětaví spoluhráči.

„Musím kluky maximálně pochválit. Předvedli jsme heroický výkon a Teplice jsme naším nasazením zaskočili," zářil po utkání trenér Olympiku Jakub Němec. „Od začátku jsme věřili, že můžeme zvítězit, a za tím jsme celý zápas šli. Všichni hráči na hřišti nechali úplně všechno, a tak by to mělo vypadat."

Svarog po vlažnějším začátku začínal být postupem času nebezpečnější, v 8. minutě ale inkasoval, když Casassu ranou z velkého úhlu prostřelil Hrdý. Tepličtí zapnuli na vyšší obrátky, defenziva domácích ale pracovala na jedničku. Za svou aktivitu ale byli odměněni vyrovnávající trefou. Minutu a půl před koncem prvního poločasu překonal Šandu nadvakrát Adriano.

Po obrátce byl obraz hry ještě více barevnější pro Svarog. Svou převahu ale nedokázal přetavit ve vedoucí gól. A to se při držení míče snažil o power play. Doménou Mělníka byly rychlé protiútoky. Jeden takový po soupeřově trestuhodné chybě v rozehrávce zrealizovali Hrdý s Kalabisem - druhý jmenovaný poslal po nezištné příhře míč do odkryté branky a Olympik znovu vedl.

Teplice pokračovaly v power play, jejich pokusy ale nelikvidoval pouze brankář Šanda, ale blokovali je i obránci. Dvě a půl minuty před koncem navíc Hrdý pohotově trefil přes celé hřiště prázdnou branku. Teplicím se ještě při power play povedlo snížit na rozdíl jedné branky, vyrovnat mu ale nadšeně bojující soupeř nedovolil.

„Konečně jsme předvedli dozadu bezchybný výkon, soupeře nepouštěli do větších šancí. Většinu střel kluci díky výbornému pohybu zablokovali, a když už něco prošlo, pochytal to skvělý Šanda. Navíc jsme dopředu přidali kvalitní nadstavbu. Kluci si vítězství zasloužili. Jsem hlavně rád, že to bylo podtrženo vynikajícím výkonem," chválil své svěřence Němec.

V úterý 30. dubna bude hrát Olympik už potřetí v řadě doma, tentokrát proti pražské Slavii. K dobru na deváté České Budějovice má i nadále čtyři body, ve hře jich je ještě devět.

Olympik Mělník - Svarog Teplice 3:2 (1:1)

Branky: 8. Hrdý (Šanda), 34. Kalabis (Hrdý), 38. Hrdý (Nečas) – 19. César (Deco), 39. Adriano (Alemao).

Rozhodčí: Kaštánek, Matyš.

Mělník: Šanda (Žežulka) - Jungbauer, Nedostup, Hrdý, Nečas, Šustr, Kalabis, Šmejkal, Lehner, Mikyska, Gombáš.

Teplice: Casassa (Marek, Hůla) – Šebek, Salla, Paulinho, César, Alemao, Taverna, Deco, Adriano, Chondor, Baran, Žolcer.

Další výsledky 21. kola: Helas Brno - Liberec 5:4, Sparta Praha - Plzeň 4:0, České Budějovice - Rapid Ústí 5:2, Slavia Praha - Chrudim 1:2, Vlci Brno - Česká Lípa se hraje v neděli.