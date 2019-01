Mělník - Znovu jednoznačný výsledek. Ale zatímco v předešlých dvou kolech góly ve své síti počítali, poslední Ostravě futsalisté Olympiku nasypali. Na vítězství 9:1, které je nejvyšším mělnickým v soutěži, se hattrickem podílel Gabčo, po dvou gólech přidali Vokoun a Demeter.

Mělnický Josef Gabčo se v závěru utkání s Ostravou prosadil hned třikrát. | Foto: Dana Šubová

„Po několika nepovedených utkáních jsme si konečně spravili chuť a potěšili fanoušky hrou i brankami. Jsem rád, že jsme k utkání přistoupili takto zodpovědně a s přehledem ho zvládli. Od první minuty jsme dominovali,“ liboval si po závěrečném hvizdu trenér Mělníka Jakub Němec.

Hostující nováček sice před zápasem neskrýval, že si na soutok jede pro první body mezi elitou, hned úvodní minuta ale jeho ambicemi otřásla. Kapitán Vokoun otevřel skóre po padesáti vteřinách. Do přestávky přidali Mělničtí další dva góly.

„Mělník byl lepším týmem a měl daleko větší držení míče, nicméně první poločas jsme si prohráli sami, když jsme udělali tři hrubé chyby a své vyložené šance neproměnili,“ mrzelo kouče hostí Martina Kapsu.

Za třemi body domácí jistě kráčeli i po změně stran. Jediný úspěch Slezané zaznamenali až za stavu 5:0. Kouč Slezanů mínil, že v té době měli šanci zápas více zdramatizovat. „Následně jsme zahazovali jednu šanci za druhou,“ upozornil.

S blížícím se závěrem to znovu začalo padat do ostravské brány. Otevřené obrany využil hlavně Gabčo, kterému na tři góly stačily necelé tři minuty. Podle trenéra Němce mohl být rozdíl ve skóre ještě výraznější. „Vytvořili jsme si ještě mnoho dalších šancí, které jsme i díky skvělým zákrokům ostravského brankaře neproměnili. Ostravu jsme celé utkání téměř do ničeho nepustili,“ těšilo Němce.

Mělník – Ostrava 9:1 (3:0)

Branky: 38., 39. a 40. Gabčo, 1. a 26. Vokoun, 12. a 23. Demeter, 18. Vála, 36. Šuba – 27. Janita. ŽK: 1:0. Diváci: 161.

Mělník: Mareš (Rusak) – Vobořil, Gabčo, Vokoun, Demeter, Šuba, Vála, Šlehofer, Prejsa.

Ostatní výsledky 14. kola:

Sparta Praha – Teplice 7:1, Helas Brno – Int. Plzeň, Uh. Hradiště – Č. Lípa 3:6, Slavia Praha – Liberec 9:2.



1. Chrudim 11 11 0 0 72:14 33

2. Teplice 13 11 0 2 66:36 33

3. Sparta Praha 12 9 0 3 99:31 27

4. Slavia Praha 12 9 0 3 63:29 27

5. Plzeň 13 6 0 7 73:41 18

6. Mělník 13 6 0 7 49:75 18

7. U. Hradiště 12 4 2 6 50:53 14

8. Česká Lípa 12 4 0 8 34:62 12

9. Helas Brno 12 3 1 8 32:49 10

10. Liberec 13 3 1 9 47:99 10

11. Ostrava 13 0 0 13 29:125 0