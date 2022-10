„Dnes to byla velmi vydřená a důležitá výhra,“ hodnotil trenér Mělníka Jakub Němec a navázal: „Od začátku do konce to byl vyrovnaný zápas. My jsme byli během utkání produktivnější než Liberec a svoje příležitosti jsme dokázali proměnit, proto se nám podařilo odskočit na 3:0. Problémy jsme měli až ke konci utkání, kdy Liberec v power play dokázal snížit na rozdíl jedné branky. Konec utkání byl tedy hodně hektický, ale jsme rádi, že jsme to dokázali dotáhnout do vítězného konce.”