„Důležitými třemi body jsme se vrátili zpátky do hry. Doufám, že takto budeme pokračovat,“ komentoval výhru její hlavní strůjce.

Mělničtí ani tentokrát neudrželi čisté konto příliš dlouho. Ve druhé minutě nachytal později už bezchybného brankáře Mareše z přímého kopu ostřílený Jeníček. Na rozdíl od minulého utkání se Slavií si ale Olympik úvod utkání více uniknout nenechal.

V sedmé minutě ještě přečkal Jiráského střelu do tyče. Pak už to ale vzadu na dlouho zavřel a proti rozpačitému soupeři se dostával do jedné vyložené šance za druhou.

„Chtěli jsme se vyvarovat hrubých chyb, které jsme dělali v posledních zápasech. Kluci to plnili velmi dobře. Musíme se od toho odrazit a pokračovat i v dalších zápasech,“ ocenil viditelné zlepšení svého mužstva trenér Jakub Němec.

Zasloužený obrat na 2:1, na němž se gólem a asistencí nejvýrazněji podílel Gabčo, byl pro domácí ještě milosrdný. Vděčit mohli hlavně brankáři Ehrenbergerovi, na němž se s neúspěšnou koncovkou střídala téměř kompletní hostující sestava.

Od závěrečných minut prvního poločasu už znovu pokračovala vyrovnaná bitva. Mýto bylo více na balonu, soustředěně bránící Mělník čekal na sebemenší chybu a možnost kontru. Ve 26. minutě Mareše znovu podržela branková konstrukce po ráně Vágnera.

Chvíli nato si vybral smůlu autor vedoucího gólu Zdržálek, který po špatném došlápnutí opustil bojiště v bolestech. Přitom se stále teprve rozehrával po osmiměsíční pauze zaviněné právě zraněním kolena.

Domácí pak z narůstající převahy dlouho těžili jen střely zdálky, se kterými si Mareš ve spolupráci s obranou poradil. Přímočařejší a nebezpečnější akce Mělníka přinesly pojistku ve 33. minutě. Gombášovi stačilo po skvělé individuální akci Hrdiny nastavit před prázdnou bránou nohu.

S komplikací přispěchal Merkl, jehož kontaktnímu gólu předcházel neodpískaný faul na Mažáriho. Přestože rozhodčí pouštěli souboje místy až příliš, nasbírali hosté pět akumulovaných faulů. Po další lahůdce nachystané Hrdinou tentokrát už uzdravenému kapitánovi Vokounovi je ale nemuselo mrzet ani zdramatizování na 4:3 minutu před koncem.

Víc toho domácí při power-play nestihli, byť při nastřelené ruce Nečase se závěrečným hvizdem ještě hostům zatrnulo. Penalty se ale hráči Nejzbachu nedomohli. V pozápasových rozhovorech hledali nedostatky výhradně na svém výkonu.

„V zápase jsme udělali strašné množství chyb a Mělník nás trestal. Zaslouženě jsme prohráli. Soupeř chtěl asi o trochu víc,“ řekl kapitán Jakub Vágner. „Od nás špatný výkon, pasivní, bez pohybu. Na Mělník, který to měl dobře zavřený, to bylo málo,“ přidal svůj pohled hrající kouč Mýta Miroslav Semerád.

Nejzbach Vys. Mýto – Olympik Mělník 3:4 (1:2)

Branky: 2. Jeníček, 35. Merkl, 39. Gerčák – 9. Gabčo, 12. Zdržálek, 34. Gombáš, 36. Vokoun. ŽK: Nečas, Hrdina (ME).

Mělník: Mareš - Gabčo, Zdržálek (27. Matári), Nečas, Vokoun - Hochman, Hrdina, Gombáš, Lehner.