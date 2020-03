„Současná situace je velmi nepříjemná,“ přiznává trenér Jakub Němec v reakci na neplánovanou soutěžní pauzu a pokračuje: „Respektujeme nařízení vlády, protože zdraví všech je na prvním místě a sport jde v současné době stranou. Nicméně z pohledu trenéra je nepříjemné nevědět, co bude dál. Jestli bude sezona za měsíc pokračovat, nebo bude ukončena.“

Obě varianty jsou do 14. dubna na stole. Právě třetí den po uplynutí vládou nařízeného nouzového stavu vedení svazu určilo jako stěžejní. Když do té doby padne rozhodnutí, že je možné znovu hrát, nastoupí účastníci Varta ligy do konce dubna ke zbylým dvěma kolům základní části, vyřazovací pak absolvuje osmička nejlepších s nižším počtem zápasů.

Pokud současná opatření do poloviny dubna nepominou, futsalisté už mistrovské sálovky v rámci aktuálního ročníku neobují. Nejen mistr, ale i oba sestupující by v takovém případě vzešli z aktuální tabulky. Mělníku v ní patří bezpečná třetí příčka od konce. Minulá výhra nad předposledním Vysokým Mýtem byla z tohoto pohledu zásadní!

„Naštěstí jsme utkání s Mýtem zvládli. Kdyby se nám to nepodařilo, tak by to nejspíš už znamenalo sestup. Nyní jsme naopak z pohledu udržení prvoligové příslušnosti v relativně dobré výchozí pozici,“ uvažuje se znatelnou úlevou trenér Němec.

Počítat ale pochopitelně musí i s variantou, že čtyřbodový náskok na sestup bude muset s týmem ještě hájit v zápasech v Plzni a doma s Českými Budějovicemi.

„Hráči mají zatím volno, protože nám byla uzavřena hala a ani nemáme kde trénovat. Vymýšlíme, jak to řešit dál, protože být měsíc bez tréninku a potom mít případně ještě před sebou dva důležité zápasy, by nebylo dobré,“ sdělil Jakub Němec.

Víc než záchranu si ovšem nyní přeje „aby se situace co nejdříve uklidnila a všichni jsme zůstali zdrávi. Poté bude čas se opět věnovat naplno sportu.“