/VIDEO/ Až před touto sezonou vznikl futsalový tým Tučňáci Vrdy, který nastupuje v okresní lize. Přihlásil se i do Poháru SFČR, ve kterém mu los přisoudil v regionálním osmifinále zvučného soupeře, dlouholetého účastníka nejvyšší soutěže Olympik Mělník. Hosté ukázali svoji sílu a bez větších potíží zvítězili o jedenáct gólů 14:3.

Futsalisté TJ Slavoj Vrdy a SK Olympik Mělník po vzájemném pohárovém utkání, prvoligový favorit v Kutné Hoře vyhrál vysoko 14:3. | Foto: Futsal FIFA - Česká republika

Pro domácí futsalisty to byl svátek. I když zápas dopadl tak, jak dopadl. „Všichni jsme si to moc užili, bylo to pro nás velké zpestření a zajímavé utkání. Samozřejmě soupeř byl obrovsky kvalitní,“ uvedl Dominik Lengál, člen domácího mužstva.

Tučňáci dali tři branky a po každé z nich měli obrovskou radost. I za rozhodnutého stavu. U všech byl Filip Víšek, který jeden gól dal a na dvou se podílel asistencí.

Šilerův snový návrat. Talent z Neratovic už pálí za Spartu, uvedl se v Anglii

Přestože výsledek hovoří jasně, byli domácí futsalisté se svým výkonem spokojeni. „Bylo to atraktivní utkání, které nedopadlo výsledkově dobře. Ale všichni odcházíme se vztyčenou hlavou, výkon nebyl úplně bezzubý. Chtěli jsme k tomu přistoupit zodpovědně a čekat na chyby soupeře, což se nám patnáct minut dařilo. Je pravda, že jsme udělali několik individuálních chyb, po nichž jsme obdrželi góly, ale měli jsme také své příležitosti a donutili si vzít soupeře time out,“ popisoval zápas Lengál. „První poločas bych hodnotil kladně, neudělali jsme žádnou ostudu. Druhý poločas nám začaly docházet síly, nezachytávali jsme náběhy hostí a ti si z nás občas dělali kuželky. Všichni si ale sáhli na dno a dřeli,“ přidal člen vrdského mužstva.

Podívejte se na sestřih branek z YT kanálu Martina Boušky:

Zdroj: Youtube

V sestavě hostů nechyběla ani jejich hlavní hvězda. Nejlepší střelec aktuálního prvoligového ročníku Jiří Vokoun po utkání potvrdil, že jej s týmem museli zvládnout za každou cenu.

„Čekal nás soupeř z nižších soutěží, nahecovaný, převádějící kvalitní hru, k utkání jsme museli přistoupit zodpovědně a potvrdit roli favorita, což se nám povedlo,“ řekl s tím, že zápas předem brali jako ligový. Během něj si pak mohli vyzkoušet i některé věci z tréninku. „Celkově sedmnáct branek je myslím super. Oba týmy musí být spokojené. Pro kluky z nižší soutěže to byly cenné zkušenosti.“

Dvojitý úder do šatny srazil Mělník, ten hazarduje s účastí v play-off

Dominik Lengál souhlasil, že takové utkání může Tučňáky posunout zase dál. „Akce se povedla a pro nás je to cenná zkušenost. Těšíme se na další takové utkání,“ řekl za celý tým. „A také bych rád poděkoval divákům, kterých přišlo celkem dost,“ dodal.

Soupeře pro další pohárové kolo Olympiku určí los po odehrání všech úvodních zápasů. V mělnické skupině už postoupily týmy Děčín – NOTA, Jokers Česká Lípa, Sporting Mladá Boleslav, FTZS Liberec a Malibu Mladá Boleslav. Zbylá dvě regionální osmifinále se teprve odehrají.

Tučňáci Vrdy – Olympik Mělník 3:14 (1:6)

Branky: 18. Víšek, 38. Semrád (Víšek), 40. Nový (Víšek) - 6. Gabčo (Křížek), 8. Chalupa (Vokoun), 10. Vokoun (Tarr), 15. Šup (Abrham), 17. Vokoun (Šup), 20. Šup (Chalupa), 22. Šup (Chalupa), 23. M. Sváta (Křížek), 24. Gabčo (M. Sváta), 26. Vokoun (Šup), 27. Šup, 28. Chalupa (Vokoun), 30. Machytka (Šup), 31. Šup (Vokoun).