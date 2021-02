„S Helasem nás čeká odveta hned po necelém měsíci. Od té doby jsme udělali v naší formě velký posun a doufám, že to potvrdíme i v tomto utkání,“ připomněl trenér sedmého Mělníka Jakub Němec lednové druhé utkání po restartu nejvyšší soutěže.

Středočeši sice uhráli v hale jihomoravského soupeře vyrovnaný poločas (1:1), druhý se ale změnil ve velký mělnický výlov. Výsledkem byla porážka 2:8, kterou Němcův tým vyrovnal svůj nejhorší výsledek v ročníku. Soupeři, který z osmého místa ztrácí dva body, tak má co oplácet.

„Na domácí palubovce chceme ukázat další kvalitní výkon, Helasu vrátit měsíc starou porážku a přiblížit se o další kousek k play off," burcuje Jakub Němec.

Hosté, kteří v týdnu prohráli 1:8 dohrávku v Chrudimi, čekají další náročný zápas. „Mělník poslední dobou podává dobré výkony i výsledky,“ zmínil Lukáš Matyska, jeden z hráčů Helasu. „Domácí nám budou chtít oplatit poslední porážku. My se pokusíme jim to co nejvíce naší hrou znepříjemnit a pokusit se odvézt ze hřiště soupeře cenné tři body,“ dodal.