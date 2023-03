/FOTOGALERIE/ Po roce se futsalistům Olympiku přihodilo, že v utkání základní části nejvyšší soutěže nevstřelili gól. Zatímco loni to bylo v posledním zvonění proti favorizované Chrudimi, s níž vypadli ve čtvrtfinále, tentokrát se Mělničtí neprosadili v duelu s tabulkovým sousedem z Brna – Helasu doma podlehli 0:3. Ve čtvrtfinále čeká šestý Olympik pražská Slavia, která na třetí příčku poskočila závěrečnou výhrou v Ústí nad Labem.

1. Futsal liga, 22. kolo: Olympik Mělník - Helas Brno (0:3), 14. 3. 2023 | Foto: Deník/VLP Externista

Podle trenéra Olympiku Jakuba Němce se na utkání projevilo, že ani jednomu ze soupeřů už v tabulce o nic nešlo a hrálo se po téměř tři týdny trvající reprezentační přestávce.

„Většina zápasu byla herně vyrovnaná a nebylo k vidění moc šancí. O výsledku rozhodly dvě naše zbytečné chyby, které Helas proměnil. Teď se musíme pořádně připravit na play off a předvést mnohem lepší výkon,” komentoval úterní duel kouč Mělníka.

Dvougólový střelec večera Martin Zdráhal přiznal, že výkon nebyl navzdory vítězství nejlepší. „Zejména v prvním poločase měl do ideálu daleko. Po změně stran jsme si pomohli gólem, vzadu jsme si to pohlídali a myslím, že nakonec zaslouženě vyhráli. Nyní se musíme zodpovědně připravit na play off, které rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu celé sezony,” řekl hráč Helasu, který v boji o semifinále vyzve pro změnu Spartu.

SK Olympik Mělník – Helas Brno 0:3 (0:0)

Branky: 29. Zdráhal (Doubravský), 30. Zdráhal (Danko), 40. Danko.

Mělník: Buchvak (Korbelář) - Novotný, Ježek, Šuba, J. Sváta, M. Sváta, Nečas, Lehner, Gabčo, Šiler, Vokoun, Machytka, Hruška.

Tabulka 1. Futsal ligy po základní části:

Tabulka 1. Futsal ligy po základní částiZdroj: futsalliga.cz